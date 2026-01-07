Tomás Barrios dio vuelta un maratónico partido y avanzó a cuartos en Canberra

Más de tres horas de partido fueron las que tuvo que disputar el tenista nacional Tomás Barrios (108° del ranking ATP) para deshacerse del francés Ugo Blanchet (144°) y clasificarse a los cuartos de final del Challenger de Canberra.

El chileno, cuarto cabeza de serie del certamen australiano, sudó la gota gorda y tuvo que remar desde atrás para quedarse con el boleto a la ronda de los ocho mejores luego de un maratónico encuentro que resolvió por parciales de 6-7 (6), 6-3 y 7-6 (4).

Con un quiebre por lado, el primer capítulo debió resolverse por la vía del tie break, instancia donde si bien ninguno de los dos estuvo particularmente fino con su saque, "Tomi" desperdició dos puntos de set y el galo terminó imponiéndose por 8-6.

Esto no desanimó al chillanejo, quien se mantuvo firme con su servicio en la segunda manga y tras concretar un rompimiento en el cuarto juego y levantar dos break points en el noveno game, emparejó las acciones con un 6-3.

Para el tercer y decisivo episodio, el ñublino y el europeo se repartieron nuevamente una ruptura para cada uno, pero en esta ocasión el pupilo de Guillermo Gómez se mostró firme en el desempate y selló su trabajada victoria con un 7-4.

Esta victoria no solo le permitió al criollo avanzar de fase en el torneo oceánico, sino además trepar hasta el 106° puesto del ranking en vivo y quedar a solo 50 unidades de regresar al top 100.

Ahora, por el paso a semifinales, Tomás Barrios enfrentará esta noche al invitado local James McCabe (188°).

