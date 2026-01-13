Tomás Barrios dio su primer paso hacia el cuadro principal del Australian Open

El tenista nacional Tomás Barrios (107° del ranking ATP) no corrió la misma suerte de su compatriota Nicolás Jarry (133°) y avanzó a la segunda ronda de la qualy para el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

El chileno, cuarto sembrado de la clasificatoria, sufrió algunos contratiempos ante el francés Sascha Gueymard Wayenburg (198°), pero finalmente logró sacar adelante la tarea, imponiéndose por parciales de 6-2 y 7-6 (6).

La primera manga fue prácticamente un monólogo de "Tomi", quien consiguió sendos quiebres en el primer, tercer y séptimo game, y aunque cedió su servicio en el séptimo, la diferencia obtenida fue más que suficiente para tomar la delantera con un contundente 6-2.

Pero en el segundo capítulo el galo reaccionó y tras intercambiar rompimientos en el cuarto y quinto juego, todo se tuvo que resolver en el tie break, instancia donde el chillanejo se anotó una ruptura más que el europeo para sellar la victoria con un cerrado 8-6 en el desempate.

En la siguiente ronda, el criollo se verá las caras con el estadounidense Michael Zheng (174°).En caso de volver a ganar, Tomás Barrios buscará el paso al cuadro principal ante el vencedor del cruce entre el eslovaco Lukas Klein (136°) y Daniel Mérida (164°).

