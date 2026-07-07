Tomás Barrios desperdicia un match point y queda eliminado en su debut en el Challenger de Iasi

Tomás Barrios (137° del ranking ATP) tuvo un amargo regreso al circuito Challenger, luego de caer en su debut en el torneo de Iasi, Rumania, tras su eliminación en la última ronda de la qualy de Wimbledon.

El tenista chileno, sexto cabeza de serie del certamen, sufrió una remontada frente al ruso Ilia Simakin (304° del mundo), quien se impuso por 4-6, 7-5 y 7-6 (7), en un intenso encuentro que se extendió por tres horas y 19 minutos.

El partido tuvo un desenlace especialmente doloroso para el nacional, ya que desaprovechó un match point con su servicio durante el tiebreak del tercer set, instancia en la que finalmente terminó cediendo el compromiso.

Si bien Barrios se quedó con el primer parcial, no logró sostener la ventaja en el segundo set. En el capítulo decisivo, reaccionó cuando Simakin sacó 5-3 para quedarse con el partido, forzando un tiebreak para definir al ganador.

En el desempate, el chileno salvó dos match points, pero luego desperdició una oportunidad para cerrar el encuentro cuando sacaba con ventaja de 6-5, antes de inclinarse de manera definitiva.

Con esta derrota, Barrios dejó escapar una buena opción para sumar puntos y escalar posiciones en el ranking ATP, donde actualmente aparece en el puesto 137 del ranking en vivo.

Ahora, el chillanejo continuará su gira europea y viajará a Países Bajos, donde la próxima semana disputará el Challenger de Bunschoten, torneo en el que proyecta ser el primer cabeza de serie.

PURANOTICIA