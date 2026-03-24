Tomás Barrios debuta con triunfo y avanza a octavos de final del Challenger de Sao Paulo

Tomás Barrios (119° del raking ATP) volvió al ruedo tras su eliminación del Masters 1.000 de Miami y lo hizo con un cómodo triunfo en su debut en el Challenger de Sao Paulo.

"Tomi", cuarto sembrado del torneo brasileño, dominó de principio a fin el duelo ante el lucky looser local Jose Pereira (723°), a quien derrotó por un doble 6-3 en una hora y 29 minutos de encuentro.

El chileno dominó a placer el primer set, imponiendo en todo momento su categoría para propinarle dos quiebres a su adversario y tomar la delantera en el encuentro con un sólido 6-3.

En la segunda manga, el dueño de casa opuso mayor resistencia e incluso coqueteó con arrebatarle el saque al criollo. Sin embargo, el chillanejo levantó un 40-0 en contra en el primer juego y gracias a un quiebre en el cuarto game, sacó una ventaja más que suficiente para sellar su triunfo con otro 6-3.

Ahora, por la ronda de los dieciséis mejores del certamen, Barrio enfrentará a otro brasileño como Thiago Monteiro (242°), quien eliminó a su compatriota Pedro Sakamoto (423°).

El ñublino y el oriundo de Fortaleza se han enfrentado en dos ocasiones con una victoria para cada uno. La más reciente fue para el pupilo de Guillermo Gómez y tuvo lugar a fines de enero en el marco de los octavos de final del Challenger de Concepción.

PURANOTICIA