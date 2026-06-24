Tomás Barrios conoce a su rival y la programación para acceder al cuadro principal de Wimbledon

Tomás Barrios (135° del ranking ATP) se ilusiona con disputar por tercera vez en su carrera el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

El tenista chileno derrotó este miércoles al invitado británico Paul Jubb (334°) por 6-4, 3-6 y 6-1 y avanzó a la última ronda de la exigente qualy del major londinense.

Ahora el chillanejo, 20° cabeza de serie de la fase previa, buscará el paso al main draw de La Catedral cuando enfrente este jueves al australiano Dane Sweeny (126°), 11° sembrado y quien eliminó al estadounidense Darwin Blanch (225°) por 2-6, 7-6 (7), 4-0 y retiro.

El partido entre el nacional y el oceánico ya tiene programación y se disputará en el primer turno del court 17, por lo que arrancará a las 06:00 horas de nuestro país.

Consignar que, a diferencia de los otros Grand Slams, en la última ronda de la qualy de Wimbledon los cotejos se juegan al mejor de cinco sets, por lo que "Tomi" tendrá una dura tarea.

En caso de vencer a Sweeny, Barrios disputará por tercera vez en su carrera el cuadro principal del major londinense, tras hacerlo en 2021 y 2023. Además, acompañará a su compatriota Alejandro Tabilo (33°), quien será cabeza de serie.

PURANOTICIA