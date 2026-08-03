Hinchas de U. de Chile insultaron y lanzaron billetes a Michael Clark tras audiencia por caso Sartor

Continúa la formalización de Michael Clark por el caso Sartor y este lunes, tras la tercera jornada de audiencia, el expresidente de Azul Azul vivió un duro episodio al retirarse del centro de Justicia de Santiago.

Es que un grupo de hinchas de Universidad de Chile se acercó al otrora timonel del conjunto estudiantil para insultarlo y lanzarle billetes en la cara.

Frente a esta situación, Clark se cubrió el rostro con la mochila cuando se le acercó uno de ellos y después se subió a una camioneta.

Los fanáticos del elenco universitario siguieron lanzando billetes y uno de ellos gritó: "La U no se vende".

El exmandamás de Azul Azul también habló con los medios: "Pudimos conocer los argumentos que fundamentan las cosas que se nos imputan. Ya el miércoles podremos contrarrestar lo que se ha dicho. Sigo muy tranquilo, quedó bastante claro que yo no tenía poder y que mi participación es bastante marginal".

"No les puedo adelantar lo que voy a responder ante el tribunal. La sensación es penca, pero estoy tranquilo. Nunca fui socio ni tuve propiedad o poderes en Sartor. Fui asesor un tiempo. No votaba. No se mostró ningún acto jurídico que tenga mi firma por el lado de Sartor y desde 2021 me aboqué a la U", añadió.

Consignar que al exmandamás de Azul Azul se le imputan los delitos de entrega de información falsa, administración desleal, negociación incompatible, fraude a la omisión de una Oferta Pública de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado.

PURANOTICIA