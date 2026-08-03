El vinculo del golero de 40 años, quien fue elegido en el once ideal del Mundial organizado en Estados Unidos, será hasta diciembre de este año.
Tras superar los exámenes médicos de rigor, Vozinha firmó su contrato con Colo-Colo, tal como lo anunció el club en redes sociales.
"¡Vozinha ya es del Cacique! Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. Bienvenido a la familia colocolina", publicó el club.
El vinculo del golero de 40 años, quien fue elegido en el once ideal del Mundial organizado en Estados Unidos, será hasta diciembre de este año, con un sueldo de aproximadamente 50 mil dólares mensuales (unos 47 millones de pesos). Al término de este 2026 se evaluará una posible extensión por toda la próxima temporada.
Según dio a conocer el "Cacique", Vozinha tendrá este martes su primer entrenamiento en el conjunto albo y a las 12:30 horas se realizará su presentación formal a los medios, en el estadio Monumental.
En tanto, este miércoles se realizará su presentación de manera masiva ante los hinchas en el propio reducto de Macul, mientras se espera que su debut oficial sea el próximo 16 de agosto frente a O'Higgins.
(Imagen: @ColoColo)
PURANOTICIA