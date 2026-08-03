Vozinha supera los exámenes médicos y solo falta la firma para sellar su vínculo con Colo-Colo

Vozinha superó los exámenes médicos realizados en Clínica MEDS y solo falta la firma para sellar su vínculo con Colo-Colo.

El arquero caboverdiano se sometió a los estudios de rigor y este martes 4 será presentado a los medios, después de que rubrique su compromiso con los albos.

Y cerca de las 19:30 horas de este miércoles, el futbolista tendrá el primer contacto masivo con los hinchas del "Cacique" en el estadio Monumental.

La Delegación Presidencial de la región Metropolitana autorizó un aforo de 42 mil personas en el recinto Macul, donde el portero se dirigirá a los fanáticos.

Cabe recordar que Vozinha llegó al país este domingo, donde más de 500 personas lo fueron a esperar al Aeropuerto de Santiago.

(Imagen: @ColoColo)

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