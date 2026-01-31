Tomás Barrios cae en semifinales y se esfuma la final chilena en Concepción

No habrá final chilena en el Challenger de Concepción. La ilusión de ver a dos nacionales disputando el título se desvaneció este sábado tras la derrota de Tomás Barrios (107° ATP) en la ronda de semifinales.

En la jornada, Chile celebró temprano con el sólido triunfo de Alejandro Tabilo (79°), quien avanzó al partido decisivo luego de vencer al italiano Marco Cecchinato (230°) por 6-3 y 6-1, instalándose como finalista del torneo.

Sin embargo, horas más tarde, Barrios no logró repetir la historia. El tenista chileno cayó ante el paraguayo Daniel Vallejo (146°) en un duelo intenso que se extendió a tres sets y que terminó inclinándose del lado del visitante.

Vallejo se llevó el primer set por 6-3, mostrando mayor consistencia en los momentos clave y aprovechando sus oportunidades para marcar diferencias desde el inicio del encuentro.

Barrios reaccionó con fuerza en el segundo parcial, imponiendo su juego y dominando con claridad para igualar el marcador gracias a un contundente 1-6, resultado que devolvió la esperanza de una definición chilena.

No obstante, el tercer set volvió a ser parejo y exigente, y finalmente Vallejo logró imponerse por 6-4, cerrando el partido y dejando al chileno fuera de la lucha por el título.

Con este resultado, el Challenger de Concepción tendrá presencia nacional en la final únicamente con Alejandro Tabilo, mientras que Barrios deberá enfocarse en lo que viene, tras quedarse a un paso de disputar el campeonato.

PURANOTICIA