Tomás Barrios brilla ante un local y queda a un solo triunfo de clasificar al cuadro principal de Wimbledon

Solo un triunfo separa a Tomás Barrios (135° del ranking ATP) de disputar por tercera vez en su carrera el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

El tenista chileno avanzó este miércoles a la tercera y última ronda de la qualy del major londinense, tras imponerse al británico invitado Paul Jubb (334°) en un exigente duelo a tres sets.

El jugador chillanejo, 20° cabeza de serie de la fase previa, se quedó con la victoria por parciales de 6-4, 3-6 y 6-1, luego de una hora y 56 minutos de partido, quedando a un solo triunfo de acompañar a su compatriota Alejandro Tabilo (33°) en el cuadro principal.

En el desarrollo del encuentro, Barrios logró marcar diferencias en el primer set gracias a un quiebre en el quinto game, mientras que en la segunda manga su rival reaccionó con dos rupturas contra una, igualando el marcador.

Sin embargo, en el set decisivo, el chileno mostró su mejor nivel y dominó ampliamente a Jubb, con quiebres en el segundo y sexto juego, cerrando con autoridad el partido.

Ahora, en busca del ansiado paso al cuadro principal, Barrios enfrentará este jueves —en horario por confirmar— al ganador del duelo entre el australiano Dane Sweeny (126°), 11° sembrado, y el estadounidense Darwin Blanch (225°).

Cabe consignar que, a diferencia de los otros Grand Slams, el partido correspondiente a la última ronda de la qualy de Wimbledon se disputa al mejor de cinco sets.

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