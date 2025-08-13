Tomás Barrios arrasó con su rival y se instaló en cuartos de final del Challenger de Barranquilla

Tomás Barrios (131° del ranking ATP) hizo pesar su condición de segundo cabeza de serie y aplastó al ecuatoriano Andrés Andrade (257°), asegurando su paso a los cuartos de final del Challenger de Barranquilla, en Colombia.

El nacido en Chillán dominó de principio a fin a su adversario, a quien derrotó por una amplia diferencia de 6-2 y 6-1 en poco más de una hora y media de compromiso.

Dos quiebres en el primer set y otras dos rupturas en el segundo parcial fue todo lo que necesitó el ñublino para estampar su nombre en la fase de los ocho mejores.

En dicha instancia, Barrios se verá las caras con el local Johan Alexander Rodriguez (598°), quien dejó en el camino al ucraniano Vitaliy Sachko (222°) por 6-3 y 6-2.

PURANOTICIA