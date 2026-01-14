Tomás Asta-Buruaga aborda su renovación y los objetivos de la UC: "La idea es salir campeón"

Tomás Asta-Buruaga se refirió este miércoles a su renovación con Universidad Católica, luego de haber quedado libre a fines de 2025 tras finalizar su vínculo.

Luego de abrochar su retorno, el zaguero explicó que "terminaba contrato el 31 de diciembre, pero siempre hablé con mi representante que la prioridad era aquí en Católica. Sabía que siempre estaban estas conversaciones de ida y vuelta y se logró concretar. Estoy súper contento y súper feliz de estar de vuelta".

El central transparentó que "hubo conversaciones con otros clubes pero nada concreto, mi prioridad siempre fue aquí en la UC. Cuando me dieron la noticia fue una felicidad y tranquilidad por mí y mi familia. Feliz por mi regreso después de 13 días".

Por otra parte, el oriundo de Vitacura agradeció al director técnico del conjunto precordillerano, Daniel Garnero, quien en una reciente rueda de prensa manifestó su deseo de mantener al futbolista en el equipo.

"El profe, con la conferencia que dio, empujó un poquito a esta vuelta. Mis compañeros me recibieron de muy buena manera. Ahora estoy a disposición del cuerpo técnico", subrayó el formado en Unión Española.

Sobre los objetivos planteados para la temporada 2026, Asta-Buruaga enfatizó que "es una institución grande, es Católica, siempre tiene que estar peleando todas las cosas. La idea es salir campeón, nos estamos preparando para eso y hay que ir por todo".

PURANOTICIA