FIFA obliga a Atlético Mineiro a pagar millonaria suma a Palestino por Iván Román

Este miércoles salió humo blanco desde la FIFA con respecto a la denuncia presentada por Palestino en contra de Atlético Mineiro por montos adeudados del traspaso del defensa Iván Román, quien fichó por el cuadro brasileño a inicios de 2025.

De acuerdo al portal UOL, el ente rector del fútbol condenó al Galo a pagarle 8,2 millones de reales (poco menos de 1,6 millones de dólares) al elenco árabe.

Este monto corresponde a las cuotas pendientes del fichaje del zaguero, intereses y la multa contractual que impuso el conjunto baisano.

Según el citado medio, ambos clubes ya fueron notificados y se estableció un plazo de 45 días para que el combinado de Minas Gerais cancele el monto a la escuadra tetracolor.

En caso de no hacerlo, Atlético Mineiro se arriesga a la prohibición de contratar futbolistas en futuros mercados de pases.

PURANOTICIA