Tomás Alarcón se esperanza con el repunte de Colo-Colo: "Queremos seguir con esa misma racha"

Con la goleada por 4-0 a Cobresal en el estadio Monumental, Colo-Colo continuó con su repunte en la Liga de Primera, donde trepó al séptimo puesto de la tabla, a ocho puntos de los líderes Coquimbo Unido y Audax Italiano.

Y el "Cacique" enfrentará este domingo precisamente al cuadro itálico en La Florida, por lo que en el conjunto albo esperan seguir en la senda de la victoria. En ese sentido, el volante Tomás Alarcón se refirió al buen ambiente que hay en el plantel.

"Es bueno el momento a nivel grupal, en todo sentido, a nivel anímico, a nivel táctico, a nivel físico, creo que nos sentimos súper bien. Y eso se ha visto reflejado en la cancha. Así que estamos bastante felices y bien unidos como grupo después de los malos momentos que pasamos. Así que estamos súper bien y queremos seguir con esa misma racha", expresó el mediocampista en conferencia de prensa.

"Creo que eso mismo lo ha dado la competencia que tiene el grupo, lo profesional que hemos sido durante todo este tiempo. Y a nivel personal me siento súper bien", añadió el ex O'Higgins.

Siguiendo en el plano individual, sostuvo: "Yo sabía cuando llegué que la competencia iba a ser súper súper alta, pero esperé mi oportunidad tranquilo, con calma, y gracias a Dios lo he estado aprovechando. No es fácil ganarse un puesto en un equipo grande, independientemente de donde uno venga, pero también confiaba en mi trabajo, confiaba en lo que yo sabía hacer. Lamentablemente al principio me costó mucho, pero ahora me siento súper bien, en todo sentido estoy súper bien".

Por último, Alarcón sentenció: "Al principio me costó obviamente porque yo venía con todas las ganas de sumar más minutos, pero también cuando llegué era consciente de que podía existir esa posibilidad y me lo tomé con mucha humildad. Sabía que con trabajo lo podía lograr".

