DT de O'Higgins confirmó que Montecinos pidió no ser citado ante U. La Calera por opción de fichar en Colo-Colo

Francisco Meneghini dijo que una vez que se cierre el libro de pases, el atacante "se reintegrará a los entrenamientos, sabiendo que va a tener que remar de atrás".

Jueves 7 de agosto de 2025 18:37
Hace pocos días surgió el rumor de que Joaquín Montecinos, delantero de O'Higgins, había solicitado no jugar en el duelo del fin de semana pasado ante Unión La Calera, en momentos en que su nombre había aparecido como posible refuerzo de Colo-Colo.

Ante la polémica que se levantó, el director técnico del conjunto rancagüino, Francisco Meneghini, confirmó que el exseleccionado nacional le pidió no estar en la citación para enfrentar a los "cementeros".

"Él me solicitó no ser considerado para el partido contra Unión La Calera por un posible traspaso. Yo accedí inmediatamente, porque un jugador que hace ese planteo no tiene el foco en el partido", indicó "Paqui".

El estratego del elenco celeste indicó que tras el ruego del atacante "tomé la decisión, consensuada con los dirigentes, que Joaquín entrene de forma diferenciada del plantel hasta mañana, que termina el libro de pases".

Eso sí, Meneghini subrayó que "si se cierra el libro de pases y él no concreta el traspaso, se reintegrará a los entrenamientos, sabiendo que va a tener que remar de atrás, porque la prioridad la van a tener los jugadores que han mostrado un compromiso permanente con el equipo".

