Aníbal Mosa fue tajante y aseguró que Colo-Colo no tendrá fichajes: "No va a llegar nadie"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue uno de los tantos participantes de la reunión de tres días citada por la ANFP en Viña del Mar, la cual tenía entre sus objetivos buscar soluciones tras el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago que obliga al ente rector del fútbol chileno a pagar una multa de más de 34 mil millones de pesos a TNT Sports.

Entre las ideas que surgieron estaba la de retomar el sistema de torneos con playoffs para aumentar la cantidad de partidos que emite la señal oficial del certamen, propuesta que no convence del todo al mandamás de la concesionaria que administra a Colo-Colo.

"Hay opiniones divididas de cierta manera. Nosotros como Colo-Colo somos de la idea de los campeonatos largos. Creo que le dan mayor estabilidad. La programación que uno pueda tener también puede ser más fácil con los torneos largos. El año pasado tuvimos un muy buen torneo, pero es un tema que estamos conversando", apuntó el dirigente.

En la misma línea, el timonel reconoció que "hay algunos presidentes que justamente que prefieren los playoffs, pero no te diría que es una cosa masiva. Sí escuché varios que se inclinaban un poco más por el campeonato largo. La idea es poder darle estabilidad también a los torneos".

El empresario de origen sirio también se refirió al complejo escenario que atraviesa la suspendida Supercopa con Universidad de Chile luego de que Carabineros le bajara el pulgar a la posibilidad de realizarla el 13 de septiembre en el estadio Bicentenario de La Florida.

"Lo hablamos con el presidente Milad. Nosotros seguíamos pensando que una definición a ida y vuelta sería viable, una alternativa que estregaba espectáculo y un regalo para los hinchas, También positivo para TNT, pero al parecer la idea no está teniendo el apoyo suficiente", indicó.

Asimismo, reveló que "se está hablando de una primera fecha el día 14 de septiembre, pero no nos han notificado oficialmente, es una tentativa. Ustedes saben que esto tiene que ver también con las Delegaciones Presidenciales. La ANFP puede disponer de repente, pero el que dispone al final es la autoridad. Sí se habló de que el partido sería con ambas hinchadas".

Por último, Mosa le entregó una pésima noticia a los hinchas de Colo-Colo a escasas horas del cierre del mercado de pases. "No va a llegar nadie. Como lo dije anteriormente, si no hay una salida nosotros nos vamos a quedar con el equipo que tenemos. Creemos que tenemos un muy buen equipo. Hay que recordar que estamos solo en una competencia, el campeonato local. Estamos confiados en empezar a remontar en la tabla para poder acercarnos a los puestos de arriba", sentenció.

