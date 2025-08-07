Presidentes de clubes y la ANFP alcanzaron acuerdos para fortalecer el futbol profesional chileno

Luego de varios días de reunión, este jueves salió humo blanco del cónclave que realizaron los presidentes de los clubes de fútbol profesional en Viña del Mar, donde abordaron varios temas.

El principal tenía que ver con la cuantiosa multa de $34 mil millones que la Corte de Apelaciones determinó que debía pagar la ANFP a TNT Sports, dictamen que ratificó lo señalado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago en 2024.

El organismo con sede en Quilín informó a través de un comunicado que los timoneles de los elencos criollos acordaron entregar su respaldo a la comisión que negociará con TNT Sports los términos de la deuda.

El objetivo, indicaron en el escrito, es "la búsqueda de acuerdos que lleven a una solución completa y definitiva para fortalecer la alianza con nuestro principal socio estratégico y garantizar el desarrollo sustentable de nuestro deporte en los próximos años".

Por otra parte, los personeros que participaron de la cita se comprometieron a apoyar el proyecto integral de Selecciones Nacionales, el cual tiene por fin "profundizar el proceso de desarrollo del fútbol chileno en la formación de jugadores para la alta competencia desde las Selecciones Juveniles hasta la Selección Absoluta".

Además, hubo consenso en "avanzar con celeridad en una propuesta que permita la correcta separación de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la ANFP, la que debe considerar los impactos financieros y de gobernanza que vienen aparejados".

Por último, los dirigentes manifestaron su disposición a participar proactivamente en el debate legislativo para reformar la actual Ley de Sociedades Anónimas para así avanzar "en mayor transparencia y fortaleciendo la institucionalidad del fútbol chileno".

(Imagen: ANFP)

PURANOTICIA