Todo es fiesta en Quillota tras triunfo de San Luis: Humberto Suazo elogia a su plantel

San Luis de Quillota le ganó como visitante a Puerto Montt por la cuenta mínima y no desaprovechó la caída que tuvo Cobreloa frente a Copiapó, con lo que ahora el elenco de Humberto Suazo alcanzó el liderato en exclusiva del campeonato del Ascenso.

El elenco canario está teniendo un cierre de torneo sobresaliente, ya que suma seis partidos consecutivos que le han permitido situarse al tope de la tabla de ubicaciones y, a falta de tres encuentros, tiene la primera opción para subir de categoría.

Suazo se mostró gratificado por el triunfo, junto con mostrar su agradecimiento a sus dirigidos y a los parciales quillotanos: "Nuestra gente viajó muchas horas para apoyarnos. También el equipo ha mostrado una cara importante. Creo que hicimos muy buen primer tiempo. Obviamente, después nos costó un poco el segundo, pero la verdad que tranquilo. Orgulloso de lo que hemos formado. Siempre lo he dicho, no hemos logrado nada, estamos compitiendo, quedan tres fechas todavía y lo importante es que estamos bien".

"Chupete" sabe que estos dos puntos de ventaja les pueden servir para llegar a Primera División, pero prefiere no confiarse: "El equipo nunca se ha preocupado tanto de la tabla. Los muchachos están convencidos primero en la cabeza de que tienen que competir. Eso es lo que le hemos inculcado con el cuerpo técnico: competir partido a partido. A medida que se van dando las cosas, el equipo va funcionando de la mejor manera, así que, la verdad, muy contento, muy tranquilo. Creo que se ha hecho un gran año, pero hay que seguir. Esto sigue y esperar que los muchachos tengan un buen descanso, disfruten este momento y ya al sábado de nuevo otro partido".

Dicho compromiso será este 17 de octubre a las 12:30 horas en el Municipal de San Bernardo frente a Magallanes, que con 46 puntos está a cuatro de distancia de San Luis, por lo que este partido será uno más de los que tienen carácter relevante para el objetivo final de subir a Primera División.

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