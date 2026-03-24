"Toca parar un poco": Cristian Garin hará una pausa en su temporada debido a una lesión abdominal

Cristian Garin dio a conocer que decidió hacer una pausa esta temporada tras caer en la primera ronda de la qualy del Masters 1.000 de Miami, Estados Unidos.

A través de redes sociales, el chileno explicó que estará fuera de las canchas por un tiempo debido a una lesión abdominal que lo ha afectado durante el último mes.

“Hola gente. Último mes complicado por una lesión muscular abdominal. Toca parar un poco y preparar para volver al 100%. Espero volver a competir pronto”, escribió "Gago".

Debido a esta decisión, el nacido en Arica se ausentará del Challenger de São Paulo, Brasil, que ya está en marcha, y del ATP 250 de Houston, en Estados Unidos, torneo que se disputará entre el lunes 30 de marzo y el 5 de abril.

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