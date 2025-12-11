TNT Sports acaba con la hegemonía de ESPN y se suma a la transmisión de la Libertadores y Sudamericana a partir de 2027

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que concluyó con éxito el proceso de licitación para la comercialización de los derechos de transmisión de sus competiciones de clubes correspondientes al ciclo 2027–2030.

Tras diez meses de consultas, análisis técnicos y múltiples rondas evaluatorias, se seleccionaron las propuestas derivadas del proceso formal de Reequest For Proposal (RFP), que ofrecieron las mejores condiciones técnicas y financieras para ampliar la distribución de las copas Libertadores, Sudamericana y la Recopa.

Los paquetes de derechos de transmisión del ciclo 2027–2030 fueron asignados a las empresas que presentaron las propuestas más ventajosas, conforme a los criterios establecidos por Conmebol.

La gran sorpresa la dio TNT Sports, señal que se sumará a la transmisión de las copas Libertadores, Sudamericana y la Recopa.

ESPN casi en exclusiva poseía los derechos de transmisión de ambos torneos, junto a Paramount (CHV) y DirecTV, pero desde la próxima licitación tendrá que compartir los derechos con su principal competencia, la señal deportiva de Warner Bros. Discovery.

LIBERTADORES

Plataformas abiertas : Warner Bros. Discovery (Panregional)

: Warner Bros. Discovery (Panregional) Plataformas de pago: ESPN y Warner Bros. Discovery a través de HBO MAX

SUDAMERICANA

Plataforma abierta: Warner Bros. Discovery a través de TNT Sports

Plataformas de pago: ESPN y Directv

RECOPA

Plataforma de pago: ESPN

PURANOTICIA