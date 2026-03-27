Tiger Woods fue detenido en Florida tras sufrir accidente y negarse a pasar una prueba de sustancias

El Land Rover del golfista volcó tras chocar lateralmente contra un camión de limpieza a presión en la isla de Jupiter este viernes, informó John Budensiek, el alguacil de este condado en la costa este de Florida.
El golfista Tiger Woods fue acusado de conducir bajo los efectos de sustancias tras un accidente de automóvil en Florida, informó este viernes la policía.
La Oficina del Alguacil del condado de Martin, en la costa este del estado estadounidense, declaró que también se presentaron cargos por daños a la propiedad y por negarse a someterse a una prueba legal.
El Land Rover de Woods volcó tras chocar lateralmente contra un camión de limpieza a presión en la isla de Jupiter este viernes, informó John Budensiek, el alguacil de este condado en la costa este de Florida.
El golfista de 50 años, que tuvo que salir por el lado del copiloto de su vehículo, superó la prueba de alcoholemia tras el accidente, pero rechazó someterse a un test de orina.
Las autoridades también confirmaron que nadie sufrió heridas en el incidente, que tuvo lugar poco después de las 14:00 del viernes (19:00 GMT).
"Los investigadores de casos de conducción bajo los efectos de sustancias (DUI, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar de los hechos y Woods mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia", declaró el alguacil Budensiek en una conferencia de prensa.
"Le realizaron varias pruebas. Él explicó las lesiones y cirugías a las que se ha sometido y nosotros tuvimos eso en cuenta; no obstante, le practicaron algunas pruebas exhaustivas en el lugar del accidente", agregó el funcionario.
"Una vez determinada la situación, fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Martin", indicó.
La autoridad indicó que "tanto en la cárcel del condado de Martin como en el propio lugar del accidente, realmente no sospechábamos que hubiera alcohol involucrado en este caso, y eso resultó ser cierto".
Woods, aseguró, dio un resultado de cero en la prueba de alcoholemia, pero "cuando llegó el momento de solicitarle un análisis de orina, se negó".
Budensiek también señaló que Woods se había mostrado "colaborativo" con las autoridades, aunque "intentaba no incriminarse a sí mismo".
"Tiene derecho a negarse a esa prueba", informó Budensiek.
"Existe una disposición legal en virtud de la cual se le imputarán cargos por negarse a someterse a dicho examen; sin embargo, nunca obtendremos resultados definitivos sobre qué sustancia afectaba a sus facultades en el momento del accidente", agregó.
Preguntado sobre el accidente del golfista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respondió: "Me siento muy apenado. Él está pasando por una situación difícil. Hubo un accidente. Eso es todo lo que sé".
"Es un amigo muy cercano mío; es una persona extraordinaria, un hombre increíble", agregó.
El alguacil Budensiek informó que Woods permanecería detenido durante ocho horas y después sería puesto en libertad bajo fianza.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO