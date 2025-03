Tiago Nunes y problemas de localía en la UC: "Los tres años del bajón deportivo están 100% vinculados"

La falta de estadio se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Universidad Católica en esta temporada 2025. Ante la remodelación de San Carlos de Apoquindo (ahora llamado Claro Arena), los "cruzados" venían ejerciendo su localía principalmente en Santa Laura, pero el paupérrimo estado de la cancha, y el no disponer de otro recinto, obligó a suspender el clásico de este sábado ante Colo-Colo.

Este jueves, el técnico del conjunto de la franja, Tiago Nunes, se refirió a las dificultades para encontrar un reducto en este 2025.

"Yo creo que todos van a tener una real proporción de lo que pasa en Católica en cinco o seis años más. Ahí, algunos van a mirar hacia atrás y pensar: ¿Sabes qué? Los tres años que Católica tuvo un bajón deportivo están 100% vinculados también a la ausencia de su localía. Es evidente que cualquier equipo que no tenga su estadio, que tenga que a cada día cambiar de estadio, de camarín, de cancha y donde su gente no está de forma presente, acaba afectando el rendimiento", expresó el adiestrador brasileño en conferencia de prensa.

En esa línea, añadió: "Esto afecta de todas las formas, no solo anímicamente. Cuando acepté venir a Católica sabía de este desafío y como ya comenté en otros momentos, me siento preparado para soportar esta transición, este momento que atraviesa el club y asumir totalmente la responsabilidad".

Además, enfatizó: "Esta es la primera vez que me toca vivir de no saber dónde voy a jugar, de no saber dónde va a ser el siguiente partido y no tener esta localía, que en cualquier parte del mundo genera confianza para un equipo. Para mí es una novedad y por más que no queremos utilizarlo como excusa, es un punto a considerar en el rendimiento".

Sobre el fichaje de Darío Melo, sostuvo: "Estoy de acuerdo que genera cierta curiosidad contratar a un jugador de la Segunda División, pero dentro del contexto general que teníamos, las opciones de porteros que había para firmar a corto plazo con Católica, teníamos algunas limitaciones. Encontramos en Darío un jugador con experiencia, de haber jugado bastantes partidos en Primera División, haber sido un jugador formado en alto nivel y que acabó jugando, inclusive, competencias internacionales por la selección chilena sub-20 muchos años atrás".

"Tuvo experiencias en grandes equipos a nivel nacional y llega en un momento no solo para competir por el puesto con Vicente (Bernedo), sino también para aportar una tranquilidad y un tiempo de preparación a los jugadores que están siendo formados", sentenció Nunes sobre el exgolero de Deportes Melipilla.

