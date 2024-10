Tiago Nunes reveló los motivos que dejaron a la UC lejos del título: "Nos faltó consistencia y ser más regulares"

Faltan dos fechas para termine el Campeonato y Universidad Católica solamente pelea por clasificar a la próxima Copa Libertadores, pues los "cruzados" desde hace rato que quedaron fuera de la lucha por el título.

Y este jueves, el técnico del conjunto de la franja, el brasileño Tiago Nunes, se refirió a los motivos que dejaron al elenco estudiantil lejos la pelea por la corona.

"Nos faltó consistencia y ser un equipo más regular durante el torneo. Como lo mencioné en otro momento, el fútbol es multifactorial y uno no puede elegir un solo hecho que puede haber sucedido. Son bastantes variantes dentro de este proceso. Obviamente que tratamos cada partido como si fuera un partido único y creo que hemos perdido puntos contra rivales que teníamos condiciones de sumar de a tres", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Dentro de ese contexto, el equipo va perdiendo la confianza que había adquirido desde nuestra llegada. Todo eso va sumando para no seguir creciendo como equipo y mantener los resultados que imaginábamos para pelear el título", añadió.

Además, agregó que "hubo momentos claves que fueron determinantes para no seguir peleando arriba. Partidos importantes como fue el de Palestino, contra Everton e Iquique, que fueron partidos contra rivales directos y que nos hubieran podido haber dado una posición mejor en el torneo. Después los rivales crecen y terminamos la competencia en una condición que no peleamos el título, pero poniendo en perspectiva de dónde estábamos cuando llegamos y dónde estamos hoy, creo que es aceptable poder pelear por el tercer puesto".

Por último, Nunes criticó la nueva para del Campeonato Nacional y adelantó el próximo duelo ante Cobreloa: "Un parón más en este periodo siempre es complicado. En esta segunda parte del año no hemos encontrado la seguidilla de días o partidos que nos gustaría jugar y tener un poco más de continuidad. (Cobreloa) es un rival que estamos evaluando y estudiando como juega. Sabiendo el momento del torneo, es un equipo que está peleando bastante fuerte por no descender y nosotros que estamos peleando por el Chile 3. Todos esos ingredientes me parece que van a hacer que tengamos un partido bastante difícil".

