Carlos Palacios sigue sin convencer a la prensa argentina con su nivel en Boca Juniors: "Se necesita mucho más"

El volante nacional Carlos Palacios sumó su segundo partido consecutivo como titular en Boca Juniors, elenco que derrotó por 2-0 a Banfield y trepó hasta la tercer ubicación de su grupo en el torneo de Clausura.

La "Joya" exhibió movilidad en los metros finales de la cancha y aportó con algunos pases clave, incluido uno que Miguel Merentiel no supo capitalizar para haber puesto en ventaja a su equipo. En el minuto 75, el criollo abandonó la cancha y fue reemplazado por su compatriota Williams Alarcón.

A pesar de tener una correcta actuación, su nivel dividió a la prensa trasandina. "Discreto partido del chileno. Más movilidad que otras veces. Se ubicó por detrás de los volantes centrales de Banfield y entró más en juego que otras veces", indicaron en el medio partidario Planeta Boca Juniors, que le puso nota cinco.

En la misma línea, en TyC Sports describieron que el ex hombre de Colo-Colo "alternó buenas y malas. Habilitación para Merentiel en el primer tiempo pero muy poquito en el complemento. Se necesita mucho más de él para alcanzar un mejor funcionamiento", y lo evaluaron con un 5,5.

La Número 12, portal cercano al elenco xeneize, calificó al formado en Unión Española con un seis, argumentando que "perdió un poco de responsabilidad al estar Paredes en el equipo y no tener que bajar tanto a buscarla. Hoy se lo notó más comprometido, con varias intervenciones y llegadas hasta el fondo".

Diario Olé, en tanto, puntuó a Palacios con un siete, destacando que "se paró delante de los delanteros, generando espacios y buscando pase. La rozó y dejó mano a mano a Merentiel. Se asoció con Barinaga, fue a buscar al área, pero su cabezazo le salió liviano a las manos del arquero".

PURANOTICIA