Tiago Nunes reconoce que hay una "gran probabilidad" de que Gary Medel sea titular ante U. La Calera

El entrenador de la Universidad Católica, Tiago Nunes, se refirió a la suspensión por una fecha luego de recibir la tarjeta roja ante San Luis de Quillota por la Copa Chile y al presente de Gary Medel, quien podría ser titular ante Unión La Calera.

Y en conferencia de prensa, el brasileño dijo que "he tenido un poco de mala suerte con las bases del reglamento, arrancado con el tema de que fuimos sancionados por retrasos frecuentes del equipo, por lo que me perdí un partido. Ya sabíamos que esta nueva base ("ley Almirón) había sido aprobada, así que no hay nada que reclamar, solo cumplir”.

Respecto a la situación del experimentado volante, el director técnico señaló que "él no debutó en el mejor contexto, cuando entró ya teníamos un jugador menos contra San Luis. Pero va de menos a más, está entrenando normalmente con el equipo, Hay gran probabilidad de que arranque como titular, falta definir la posición en el campo”.

Sobre Diego Valencia, última incorporación del club, indicó que “tiene un plus porque conoce el club, la liga y gran parte de sus compañeros acá, no va a tener problemas de adaptación. A partir de ahí, es un jugador que pueda jugar como segunda punta, más cerca de Zampedri o como extremo”.

Nunes, sobre los frecuentes cambios de programación en el futbol chileno, dijo que “afectan bastante, porque cuesta mantener una buena planificación. Pero específicamente en esta fecha, fue algo que fue más justo para el torneo, porque íbamos a ser el único equipo de los tres grandes que no podría tener sus jugadores convocados”.

Finalmente al referirse al presente de su equipo. el DT mencionó que "yo veo un equipo diferente al del año pasado, hay una mejora en la idea, sabemos lo que queremos desde que inicia el partido. Estamos más cerca de lo quiere institucionalmente este club. Hacía bastante tiempo que Católica no tenía 70% de posesión en un partido y en todos los encuentros hemos tenido más la pelota que el rival. Estamos en un buen camino”.

Cabe recordar que el partido entre Universidad Católica y Unión La Calera por la Copa Chile se disputará a las 20:30 horas del lunes 10 de febrero en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, tras el acuerdo de ambos equipos para cambiar la localía.

PURANOTICIA