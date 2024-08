Tiago Nunes fue castigado por incidente con jugador de Everton

El empate de Universidad Católica ante Everton del pasado 11 de agosto estuvo marcado por una polémica, pues tras la igualdad el técnico de los cruzados, Tiago Nunes, confesó que quiso provocar la expulsión del jugador de los ruleteros Tomás Asta-Buruaga.

"Son discusiones propias del fútbol. Intenté provocar una segunda amarilla para Tomás Asta-buruaga, él estaba eufórico por el penal, pero no pasó nada, nos abrazamos ya tras el partido. Es un gran muchacho, lamento no haberlo tenido en Católica. No voy a pelear con jugadores, tengo casi 50 años ya", reconoció el estratego brasileño en conferencia de prensa.

Debido a esta situación, el árbitro del cotejo, José Cabero, consignó en su informe los dichos del DT, quien finalmente tuvo un castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Eso sí, la sacó barata. Es que Nunes recibió la sanción mínima y no podrá dirigir el duelo de este fin de semana ante Huachipato, por la 21° fecha del Campeonato Nacional.

Además, el adiestrador quedó citado para comparecer la próxima semana ante el Tribunal, debido a su polémica conferencia de prensa.

