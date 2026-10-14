Thomas Gillier se opera del hombro en Italia y se pierde el resto de la temporada 2026

Malas noticias para Thomas Gillier. El arquero chileno, que milita en el CF Montreal de la Major League Soccer (MLS), se perderá lo que resta de la temporada 2026, luego de que se determinara que deberá someterse a una intervención quirúrgica.

Según dio a conocer Punto Cruzado, el guardameta arrastra una lesión en la espalda desde principios de año, a la que se sumó una dolencia en el hombro desde mayo.

Ante este escenario, el exarquero de Universidad Católica viajó a Italia para ser evaluado por el equipo médico del Bologna, club dueño de su pase. Tras los exámenes, los especialistas determinaron que lo más conveniente es someterse a una cirugía por la lesión en el hombro. En cuanto a la dolencia en la espalda, esta continuará bajo seguimiento, sin descartar una eventual nueva operación.

De esta manera, el regreso del portero chileno estaría previsto recién para febrero de 2027, por lo que deberá despedirse de lo que resta de la presente temporada.

Cabe consignar que el préstamo de Gillier en el CF Montreal finaliza en diciembre de este año, por lo que su continuidad en la MLS es incierta. Una vez concluida la cesión, deberá regresar al Bologna, club con el que mantiene contrato vigente hasta junio de 2030.

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