En un partido muy cerrado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido evitó sorpresas y con muchísimo esfuerzo empató a uno con Unión La Calera y con un global de 3-1, clasificó a semifinales de Copa Chile donde enfrentará a Universidad de Chile.

Confiado por la ventaja obtenida en la ida, el cuadro "pirata" paró un once alternativa muy similar al que salió al campo en el anterior cotejo. Misma fórmula que utilizó el elenco dirigido por John Armijo, pensando en su "final" por la permanencia en la Liga de Primera ante Universidad de Concepción.

En una primera mitad con escasas emociones, fue el dueño de casa el que tomó las riendas del compromiso y generó las ocasiones más claras de cara al arco contrario, pero en ningún momento fue capaz de superar al potero Benjamín Astudillo, quien se lució con un par de intervenciones clave (28' y 38').

Y apenas un minuto después de esta última atajada y de manera completamente sorpresiva, el conjunto calerano abrió la cuenta por medio de Matías Campos López, quien aprovechó un balón largo de Vicente Lavín, eludió al guardameta Gonzalo Flores y se deshizo de dos defensores para alimentar la ilusión de una remontada.

No obstante, el forastero no fue capaz de aprovechar el impulso anímico de la conquista y en el segundo lapso fue superado nuevamente por los filibusteros, que tras varios intentos se encontraron con un penal por falta sobre Facundo Pons que el propio atacante se encargó de cambiar por gol (70').

Aunque el resultado obligaba a los cementeros a una tarea titánica para convertir dos dianas, igualmente se animaron sobre terreno adversario pero no pudieron con el ordenado fondo de un combinado aurinegro que sacó pasajes a la ronda de los cuatro mejores, instancia donde se medirá a Universidad de Chile.

Ahora, en el marco de la penúltima fecha de la Liga de Primera, Coquimbo Unido recibirá a Deportes Limache desde las 18:00 horas de este sábado. Unión La Calera, en tanto, animará una verdadera final por la descenso con Universidad de Concepción a contar de las 20:30 del domingo: la derrota prácticamente sentenciaría el futuro de cada equipo en la máxima categoría del fútbol chileno.

FICHA DEL PARTIDO

Coquimbo Unido

Gonzalo Flores; Lukas Soza, Elvis Hernández, Manuel Fernández (Joshua Arancibia, 48'), Sebastián Cabrera; Gino Alfaro (Benjamín Chandía, 59'), Alejandro Camargo, Ythans Blanco (Facundo Pons, 59'), Salvador Cordero, Dixon Pereira (Cristián Zavala, 48'); Lucas Pratto. (DT: Hernán Caputto)

Unión La Calera

Benjamín Astudillo; Cristóbal Lindermann (Julio Núñez. 87'), Nicolás Palma, Michael Maturana, Valentino Torrente; Yonathan Andía, Vicente Lavín, Pablo Valero (Javier Cataldo, 61'), Joaquín Soto (Bayron Oyarzo, 45'); Matías Campos López (Vicente Quintanilla, 78'), Maximiliano Fernández (Gustavo Saavedra, 61'). (DT: John Armijo)

Árbitro: Fernando Vejar

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

PURANOTICIA