Una jornada bastante tranquila tuvo el Real Betis de Manuel Pellegrini en la Champions League. El equipo andaluz venció sin mayores contratiempos por 2-0 al Slovan Bratislava en el estadio Tehelné Pole, encaminando su presencia en la próxima ronda del certamen.

Aunque la primera ocasión clara del compromiso corrió por cuenta del dueño de casa (13'), lo cierto es que los dirigidos por el "Ingeniero" fueron amplios dominadores de las acciones y en varias ocasiones rozaron la apertura de la cuenta (19', 34' y 40').

Y cuando todo indicaba que el marcador no se movería antes del descanso, Ángel Ortiz ganó en velocidad por el sector derecho y mandó el centro al área para el cabezazo de Juan Camilo Hernández (43'), rompiendo la paridad en el cotejo.

Los locales no lograron hacer pie de regreso al terreno de juego, lo cual fue aprovechado por el elenco verdiblanco, que amplió las diferencias con un nuevo frentazo del "Cucho", esta vez tras impactar un balón aéreo que envió Francisco Alarcón desde el córner (57').

La segunda anotación del delantero colombiano fue un golpe devastador para el conjunto eslovaco, que no ofreció mayor reacción en los minutos restantes. En la vereda opuesta, el elenco sevillano bajó un cambio y movió las piezas pensando en sus próximo desafíos, sabiendo que tenía el triunfo en el bolsillo.

Gracias a este resultado, la escuadra "heliopolitana" escaló hasta el cuarto puesto de la tabla general y con doce puntos, prácticamente aseguró su presencia, al menos, en la ronda de playoffs entre los clubes que no son cabeza de serie.

Real Betis volverá a la acción este sábado a las 10:00 horas para recibir a Rayo Vallecano por La Liga, mientras que el martes 1 de diciembre enfrentará al CD Extremadura por la segunda ronda de la Copa del Rey, desde las 17:00 horas.

(Imagen: @RealBetis)

PURANOTICIA