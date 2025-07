Thomas Gillier explicó su decisión de dejar la U. Católica: "Se me ofrece un proyecto claro y serio"

Ya es un hecho que Thomas Gillier partirá de Universidad Católica en esta segunda parte de la temporada 2025. El portero, quien continuaría su carrera en el Bologna de Italia, se despidió el lunes del cuadro de la franja con un sentido mensaje a través de redes sociales.

Sin embargo, en la dirigencia de Cruzados esperaba que el golero tuviera el gesto de seguir en el club al menos hasta fin de año, según lo expresado por el presidente de la concesionaria que administra a la UC, Juan Tagle: "No es lo que esperábamos. Creíamos que para su carrera era positivo mantenerse un tiempo más jugando acá en Chile. Tenía todas opciones de jugar en Católica".

Frente a esto, el propio arquero salió al paso y contó la verdad sobre el traspaso hacia el fútbol europeo. En conversación con SportCenter Chile comentó que "la decisión pasa por mi carrera. Se me ofrece un proyecto claro y serio, y que me permite crecer como jugador que es lo que más me importa".

"Decidí que era el momento de dar este paso. Fue una decisión pensada. Para nada impulsiva", añadió el joven cancerbero.

Por último, Gillier añadió: "Lo conversé con mi entorno. Es difícil salir de tu zona de confort, pero decidí privilegiar el proyecto por sobre la propuesta de Universidad Católica".

PURANOTICIA