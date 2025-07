Thomas Gillier concreta el salto a Europa tras su salida de la UC: firmó por el Bologna de Italia

El Bologna de Italia confirmó la contratación de Thomas Gillier, quien quedó libre tras una década ligado a Universidad Católica.

A través de un escueto comunicado, los "rossoblú" informaron que el club "ha adquirido definitivamente los derechos sobre las actuaciones deportivas del portero Thomas Gillier".

El joven arquero criollo, quien luego de una larga telenovela optó por no renovar su vínculo con el cuadro precordillerano, firmó hasta mediados de 2030 con el actual campeón de la Copa Italia, que ahora debe decidir si mantendrá al chileno en sus filas o lo enviará a préstamo al Montreal Impact de la Major League Soccer.

Hace unos días, el cancerbero explicó a TNT Sports que su salida de la UC "pasa principalmente por una visión clara de carrera. Me presentaron un proyecto que me permite crecer como jugador, que al final es lo que más me importa. Sentí que era el momento de dar el paso, de poder seguir evolucionando como jugador y aceptar esta tremenda oportunidad".

En la misma línea, subrayó que "fue una decisión pensada, para nada impulsiva y siempre salir de tu zona de confort es algo difícil, porque yo me siento cómodo en la Universidad Católica, tengo un cariño gigante por todos los hinchas que me han apoyado desde que soy juvenil".

Desde su debut como profesional, Gillier disputó un total de 26 partidos con la camiseta del conjunto estudiantil, recibiendo 31 goles y dejando su arco en cero en ocho ocasiones.

