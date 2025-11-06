Terremoto en San Luis de Quillota: finiquitan a casi todo el plantel que no logró ascender

Luego de no cumplir el objetivo de pelear por el ascenso a Primera División del fútbol chileno, la dirigencia de San Luis de Quillota habría tomado una drástica decisión con el plantel que disputó la temporada 2025 en la Primera B.

Según consigna el sitio Soycanario.cl, gran parte del plantel del elenco canario habría recibido su finiquito, por lo que tendrán que buscar club para el próximo año.

El primero en dejar el barco fue el entrenador Fernando Guajardo, quien dirigió a los quillotanos en nueve partidos, obteniendo seis empates, una derrota y sólo dos victorias, por lo que terminaron con 39 unidades, sin chances de clasificar a la liguilla.

El medio citado señala que solo nueve futbolistas quedaron con contrato vigente, de los cuales cuatro formaron parte del plantel 2025: Sebastián Parada, Martín Carreño, Martín Larraín y Lucciano Moreno. Los cinco restantes estaban a préstamo.

Entre los nombres que dejarán la institución estarían Daniel Retamal, Nicolás Molina, Nicolás Muñoz; Javier Retamales, Gonzalo Bustos y Alonso Rodíguez.

PURANOTICIA