¡Terremoto en la U! Michael Clark renuncia a la presidencia de Azul Azul a días del Clásico Universitario

Un duro golpe sacude a la interna del cuadro estudiantil en la antesala de la 11° fecha de la Liga de Primera. Este sábado, cuando Universidad de Chile salte a la cancha del Estadio Nacional para disputar el clásico universitario frente a Católica, lo hará bajo un inesperado escenario institucional.

De manera totalmente sorpresiva, Michael Clark comunicó este jueves su renuncia a la presidencia y como director de Azul Azul. El ejecutivo pone fin así a su ciclo en la concesionaria que administra al conjunto laico, entidad a la cual había arribado en 2021.

La información fue oficializada por el propio club mediante sus redes sociales. En dichas plataformas de la institución, se difundió una sentida carta redactada por el ahora exmandamás para dar a conocer la noticia.

En el documento, el directivo ratificó su partida señalando: "Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina este jueves. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A".

Asimismo, el renunciado timonel aprovechó la misiva para enviar un mensaje a sus sucesores. "Mis mejores deseos para el nuevo Presidente o Presidenta de la U, así como para quienes asuman próximamente en el Directorio. Estaré siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí. Un abrazo muy grande para todos", añadió.

Cabe consignar que la gestión del dirigente no estuvo exenta de polémicas recientes, ya que hace unas semanas, Clark estuvo involucrado en un escándalo con la Comisión de Mercado Financiero.

Tras concretarse la salida del presidente, la carrera por ocupar la testera de la dirigencia de Universidad de Chile ya tiene a sus primeros candidatos. Actualmente, los nombres que toman fuerza son los de Cecilia Pérez, vicepresidenta de la concesionaria, y el abogado José Ramón Correa.

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