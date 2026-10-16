Terremoto en la U. de Chile: Junta de acreedores pide revocar el directorio de Azul Azul

Un terremoto se vive en Universidad de Chile. Es que la junta de acreedores de Sartor pidió revocar el mandato del actual directorio de Azul Azul.

El liquidador de la concesionaria, Eduardo Godoy, pidió realizar una junta extraordinaria de accionistas, por lo que Cecilia Pérez tendría que dejar la presidencia de la sociedad anónima que administra al cuadro estudiantil.

Frente a esto, el club publicó un comunicado en el cual reconoció la situación: "El directorio del Club Universidad de Chile informa que dará curso a la solicitud tal como indica la ley y que seguirá trabajando con su máximo compromiso durante el período legal correspondiente, para dar continuidad al trabajo que está desarrollando: el plantel masculino hoy se encuentra disputando el título y su clasificación a copas internacionales; el equipo femenino está compitiendo de buena manera, en este momento, en Copa Libertadores de América; el fútbol formativo está dando sus frutos, lo que ha posibilitado que jugadores formados en casa estén hoy consolidados en el primer equipo".

"Asimismo, el directorio continuará con el trabajo administrativo necesario para el buen funcionamiento del club, el de sus funcionarios y funcionarias, para los desafíos que vienen: un año 2027 emblemático, marcado por el aniversario 100 de la institución", añadió en la misiva.

Si bien Cecilia Pérez continuará de momento en la testera, habrá un plazo de 30 días para nombrar a los nuevos directores de la concesionaria, por lo que actual presidente dejará el cargo que tomó en abril pasado en reemplazo de Michael Clark, quien se encuentra en prisión preventiva.

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