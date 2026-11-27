La Selección chilena derrotó este viernes por un ajustado 1-0 a Montenegro y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar.

Lo mejor de todo es que el combinado nacional cerró su participación en la fase grupal como líder de la Zona J, superando a Argelia por el resultado entre ellos (victoria favorable por 4-2 en el debut).

El conjunto dirigido por Ariel Leporatti comenzó sufriendo, pues a los 15' el portero Vicente Villegas estuvo fenomenal para evitar la apertura del marcador al tapar un derechazo de Aleksa Causevic. En tanto, tal como en la derrota ante República Dominicana, Chile volvió a fallar un lanzamiento penal, cuando a los 19' Bayron Barrera pateó con el pie abierto a su izquierda y el guardameta adivinó el lado.

Sin embargo, a los 31' llegó el alivio para los nacionales, cuando Baltazar Oróstica envió el balón a un costado a Bayron Barrera, quien se lo devolvió dentro del área para que el jugador de O'Higgins rompiera el cero.

En el complemento, Chile se mantuvo ofensivo y tuvo un par de ocasiones para aumentar, aunque también Montenegro estuvo cerca de la igualdad.

Al final, la Roja sacó la tarea adelante y sentenció su clasificación a la siguiente etapa como líder del Grupo J, con seis puntos, superando a Argelia, que le ganó por 1-0 a República Dominicana, que quedó con cuatro. Montenegro selló su eliminación al culminar colista, con apenas una unidad.

Esta es la primera vez desde el 2019 que el combinado criollo supera la fase de grupos de una cita planetaria de esta categoría. Ahora tendrá que esperar que finalice toda la etapa zonal para conocer el lugar que le tocará a entre los primeros de los grupos.

(Imagen: @LaRoja)

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