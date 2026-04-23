Terremoto en D. Limache: César Pinares dejó de pertenecer al club a solo cinco fechas que acabe la primera rueda

Club Deportes Limache informó la tarde de este jueves que César Pinares dejó de pertenecer a la institución.

A través de redes sociales, el elenco de la región de Valparaíso dio a conocer que la decisión se tomó tras un acuerdo entre el club y el jugador.

"Agradecemos la dedicación y profesionalismo entregado durante todo este tiempo a Deportes Limache y le deseamos el mayor de los éxitos en sus desafíos a futuro", escribió la escuadra en su cuenta de Instagram.

Según consigna El Deportivo de La Tercera, el mediocampista y ahora excapitán, no estaba conforme con su rol secundario en "Tomate Mecánico", lo que se habría acentuado tras su suplencia en el triunfo ante Cobresal.

Otra de las razones sería el largo trayecto desde Santiago hasta la V Región para asistir a los entrenamientos, viajes de casi dos horas que terminaron por agotarlo.

Cabe recordar que el club dirigido por Víctor Rivero es el puntero de la Liga de Primera con 20 unidades, en 10 partidos disputados.

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