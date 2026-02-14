Tenistas chilenos ya tienen cuadro definido en el ATP 500 de Río

Ya están definidos los primeros desafíos para Alejandro Tabilo y Cristian Garin en el ATP 500 de Río de Janeiro, certamen que se disputará entre el 16 y el 22 de febrero en el tradicional Jockey Club Brasileiro.

El cuadro principal contará con la presencia confirmada de Tabilo (71° del ranking ATP) y Garin (89°), mientras que Nicolás Jarry y Tomás Barrios intentan sumarse desde la clasificación, enfrentando a Jaime Faria y Pedro Boscardin, respectivamente.

En la primera ronda, ambos chilenos se medirán ante rivales jóvenes e inéditos en el circuito. Garin enfrentará al argentino Thiago Tirante (92°), en lo que marcará su retorno a la competencia tras un período de baja actividad, mientras que Tabilo chocará con el estadounidense Emilio Nava (81°), luego de llegar a cuartos de final en Buenos Aires.

Los dos nacionales quedaron ubicados en el lado izquierdo del cuadro, donde el gran favorito es Francisco Cerúndolo, actual 19° del mundo. En caso de avanzar, Garin podría enfrentarlo en segunda ronda, mientras que Tabilo tendría como posible rival al francés Alexandre Muller, sexto sembrado del torneo.

Un eventual duelo chileno solo podría concretarse si ambos superan sus respectivos compromisos iniciales y avanzan hasta los cuartos de final, escenario que ilusiona a los seguidores del tenis nacional en uno de los torneos más importantes de la gira sudamericana sobre arcilla.

