Tenis: Tomás Barrios se consagró campeón del Challenger de Cali

Tomás Barrios (137° ATP) logró este domingo su segundo título de la temporada 2025 al ganar el Challenger de Cali.

El chileno se impuso en la final del torneo colombiano al boliviano Juan Carlos Prado (259°) con parciales de 6-1 y 6-4 en una hora y 26 minutos.

Barrios exhibió un juego arrollador en el primer set y parecía que se encaminaba con facilidad al triunfo.

Pero en el segundo set, Prado remontó y llegó a estar 4-1 antes de que el chileno reaccionara y terminara dándolo vueltas para ganar el partido.

El tenista de Chillán logró así su segundo título en la temporada 2025 luego de imponerse en el Challenger de Campinas (Brasil) y subirá al puesto 118° en el ranking de la ATP.

PURANOTICIA