Tenis: Barrios buscará cerrar su gran semana en Lima con su tercera corona del año

Ya está todo listo y dispuesto para que el tenista nacional Tomás Barrios (122° del ranking ATP) se vea las caras con el brasileño Joao Reis da Silva (211°) por la final del Challenger de Lima II, encuentro que arrancará a las 15:30 horas de este domingo.

Para llegar a la última instancia del certamen peruano, el chileno tuvo que dejar en el camino al ecuatoriano Álvaro Guillén (213°), a quien doblegó por parciales de 6-2 y 7-5 en poco más de dos horas de partido.

El oriundo de Recife, en cambio, tuvo una faena más sencilla ante el local Gonzalo Bueno (218°) y se impuso por 6-4 y 6-3, extendiendo su buena racha en el certamen incaico, donde no ha cedido un solo set.

Esta será la quinta vez que el chillanejo se enfrente al recifense, a quien ha superado en tres de sus cinco duelos previos, cuatro de los cuales ocurrieron este mismo año.

En caso de vencer nuevamente al brasileño, "Tomi" conquistaría el tercer título de la temporada en la categoría challenger, lo que además significaría el séptimo de su carrera en este tipo de torneos.

