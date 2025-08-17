Tenis: Alejandro Tabilo se quedó en las puertas del main draw en Winsto-Salem

Alejandro Tabilo (103° del ranking mundial) tuvo todo a su favor para haber ingresado al cuadro principal del ATP 250 de Winston-Salem, pero sufrió una inesperada derrota ante el indio Dhakshineswar Suresh (633°) en el último pleito de la qualy para el torneo estadounidense.

El chileno fue incapaz de validar su condición de tercer sembrado y se fue desplomando después de un auspicioso primer parcial, perdiendo con el asiático por 6-1, 6-7 (4) y 3-6 en dos horas y cuatro minutos de encuentro.

La primera manga fue prácticamente un monólogo de "Jano", quien no le dio chances a su rival y le propinó tres contundentes quiebres, cimentando así un sólido 6-1.

Sin embargo, el segundo episodio fue muy diferente. Suresh cambió el switch y no cedió nunca su servicio ante el nacido en Toronto, que tampoco aflojó con su saque y ambos estiraron la definición al tie break.

"Ale" arrancó con el pie derecho el desempate y parecía que cerraría prontamente el partido, pero fue entonces que su adversario consiguió dos rompimientos y, para sorpresa de todos, emparejó el pleito con un 7-4.

El oriundo de Madurai aprovechó el impulso y en el tercer capítulo le aplicó al zurdo una nueva ruptura en el sexto juego que terminó siendo fatal para sentenció la caída de la segunda raqueta criolla.

Muy mal resultado para Tabilo, que no solamente se quedó con las ganas de acompañar a su compatriota Nicolás Jarry en el cuadro principal del torneo, sino que además se llenó de dudas para su próximo desafío, el US Open, último Grand Slam de la temporada.

