Tenis: Alejandro Tabilo gana en Atenas y enfrentará a Djokovic

Alejandro Tabilo (82°) llegó al cuadro del ATP 250 de Atenas ayudado por las deserciones de otros jugadores.

Por ello, le tocó debutar este domingo ante un rival que tiene casi su mismo nivel: el australiano Adam Walton (83°).

Y tras una dura batalla que duró casi tres horas, el chileno logró imponerse por 7-6 (7), 6-7 (6) y 7-5.

Tabilo así ya se instaló en la segunda ronda, pero ahí tendrá un desafío monumental porque deberá medirse con el primer clasificado del torneo: Novak Djokovic (5°), quien estuvo bye en la primera vuelta.

Aunque suene raro, el chileno tiene historial favorable frente a Djokovic. Está 2-0 arriba en el frente a frente. La primera victoria se dio en Roma 2024 y la última en Montecarlo este año.



El encuentro en Atenas aún no se programa, pero será el martes o miércoles de la semana que comienza.

PURANOTICIA