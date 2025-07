"Tenía vergüenza": Esteban Pavez recordó y entregó detalles de indisciplina que le costó la salida de Colo-Colo en 2017

Esteban Pavez participó en la más reciente entrega del podcast "El Reinado" de su compañero Arturo Vidal, espacio donde habló de varios temas, incluyendo un grave hecho de indisciplina que terminó por lapidar su primera etapa en Colo-Colo.

El mediocampista recordó que en 2017 tenía grandes deseos de probar suerte en otras latitudes y aunque había llegado una importante oferta desde Qatar, la directiva del cuadro popular decidió rechazarla.

"Después me mandé una cagá (sic)", continuó el seleccionado nacional y rememoró que "un día fui a carretear con unos amigos. Me pasé de copas. Me paró la policía, ustedes estaban en Rusia. Hablaba harto en ese momento con el Gary (Medel). Me acuerdo que la oferta de Qatar, Aníbal (Mosa, presidente del club) la había rechazado como tres días antes. Yo estaba mal. No estoy justificándome, pero de verdad estaba mal".

En la misma línea, el "Huesi" insistió en que "necesitaba irme, era buen dinero para asegurarme un poquito. Salí a tomar con unos amigos, me pasé de copas y me paró la policía en Grecia con Macul. No me dejan salir nunca y cuando salgo, queda la cagá (sic). Me llevaron preso. Los carabineros se portaron bien conmigo, me reconocieron".

Cabe consignar que en dicha oportunidad, el futbolista chocó un taxi y luego de una persecución que incluyó disparos de parte de la policía uniformada, fue detenido y arrojó 1,6 gramos de alcohol por cada litro de sangre en el alcotest.

El centrocampista añadió que "me fue a buscar mi representante como a las 6 de la mañana y caché que salió en todos lados. En ese momento leía la prensa y salió en todos lados. Llegó la gente de Colo Colo y me dicen ‘Esteban está la cagá, está lleno de prensa’. Uno no sabe cómo actuar. Tenía vergüenza, fue un momento cuático".

El referente albo comentó que salió de la comisaría alrededor de las 06:30 horas y en el entrenamiento de las 9:00 fue emplazado por el entrenador de la época. "Pablo (Guede) juntó a todos en el entrenamiento. Guede me quería como un hijo, me reputeó mal: 'Conmigo no juegas más. Te vas, te vas. No juegas más por el error que cometiste'. Fue un momento muy extraño. Yo lloraba no más, me caían las lágrimas. Qué más iba a hacer".

Pavez relató que le reiteró a Mosa su deseo de partir y tras una reunión con el mandamás del elenco de Macul y su agente, finalmente Colo-Colo aceptó una propuesta de Athletico Paranaense, donde el chileno se mantuvo durante una temporada antes de regresar al estadio Monumental.

