Técnico Unión Española y posible cambio de localía en la Sudamericana: "Nos adaptaremos"

Si bien en Unión Española tienen el foco puesto en el partido de este viernes ante Palestino, por el inicio de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2025, en el cuadro hispano ya piensan en la Copa Sudamericana, donde recibirán a Everton el próximo 5 de marzo en una llave a partido único y eliminación directa.

En ese sentido, hay incertidumbre donde los rojos harán de locales, debido a los trabajos que se realizan en el estadio Santa Laura para mejorar la iluminación y llevarla a estándar Conmebol.

Frente a esto, el técnico del cuadro de colonia, José Luis Sierra, aseguró que espera que el reducto de Plaza Chacabuco esté disponible para el duelo copero, y en caso contrario, se adaptarán al escenario en que tengan que jugar ante los "ruleteros".

"Esperamos que sea así, los tiempos son cortos y cuando uno hace una inversión como la que ha hecho Unión en términos de luminaria, obviamente que eso requiere y tiene un valor enorme, llevar Santa Laura en términos de iluminación al estándar Conmebol, eso implica un proyecto, una preparación, y a todos nos gustaría que las cosas fueran más rápido", expresó el DT en conferencia de prensa.

"Lo importante es que los proyectos cuando son de esta envergadura no son para un partido, son para un tiempo largo, entonces si no se puede por distintas razones, porque Conmebol o porque no se llega el tema en el momento para que esté la iluminación en ese día, lo importante es que Unión está haciendo un cambio grande en el tema de la iluminación y está llevándolo al estándar Conmebol para que en el futuro, cada vez que Unión necesite jugar un partido de copa internacional, pueda hacerlo en Santa Laura", añadió.

En otro tema, sobre la goleada sufrida ante Unión La Calera por la primera fecha del Campeonato Nacional, sostuvo: "Nos duele mucho el resultado, pero también que fuimos perdiendo nuestra forma (...) es la primera fecha, nos quedan 29 por delante y esperamos el más importante que es contra Palestino".

PURANOTICIA