Ronald Fuentes no se confía de Colo-Colo: "Tenemos una ventaja que no es definitoria"

Colo Colo y Magallanes disputarán el próximo martes en el estadio Monumental su postergado duelo de Copa Chile, cuya llave se encuentra a favor de la Academia tras la goleada por 3-0 en la ida disputada en Talca.

Pese a que el conjunto "carabelero" tiene la primera chance de avanzar, y que incluso le bastará uan derrota por diferencia de dos goles, el técnico Ronald Fuentes dijo no confiarse del Cacique.

"Es un partido importante, donde tenemos una ventaja de tres goles que no es definitoria. La idea es mantener un ritmo de competencia, tenemos ese partido importante porque tenemos las ganas de segur avanzando en Copa Chile, saldremos a buscar el partido, sin meternos atrás", expresó el DT en conversación con radio ADN.

"Siempre hay que jugar con los mejores para saber en qué nivel estamos, será diferente a lo que nos enfrentaremos en la Liguilla, pero desde el juego intentaremos hacer lo mismo, llevamos nueve partidos sin perder y Colo Colo es un equipo complicado, no vamos a esperar en el área, vamos a proponer", añadió.

Además, se refirió a la desafiliación de Barnechea, lo cual aún debe ser ratificado: "No me gusta todo lo que está pasando, todo esto es porque el reglamento está mal hecho. Esas cosas para un fútbol serio no corresponden, hay que darle una vuelta grande y que ojalá no vuelva a pasar nunca más".

En cuanto a su vida tras salir de Unión Española el 2023, Fuentes comentó: "Tuve una pérdida importante en mi vida, pero nunca dejé de trabajar sin ganas porque es lo que me sustenta, quería reinventarme un poco. Estaba decepcionado de lo que estaba haciendo y esta reinvención me la dio Cristian Ogalde (presidente de Magallanes)".

Por último, abordó el durísimo momento de la Selección chilena: "No he visto ningún partido de las Eliminatorias".

