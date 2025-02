Técnico del cuadro hispano pidió refuerzos para Unión tras nueva caída: "Necesitamos un central más"

Unión Española sumó una nueva derrota en Copa Chile al caer la noche del jueves por 3-1 ante Audax Italiano en La Florida, en el inicio de la tercera jornada del certamen.

En conferencia de prensa, el técnico del cuadro hispano, José Luis Sierra, aseguró: "Creo que jugamos bien hoy día, sobre todo el primer tiempo que generamos situaciones claras de gol. El arquero de ellos sacó por lo menos dos y tuvimos otros acercamientos que pudieron haber terminado en gol. Pero vuelvo a repetir, si no defendemos bien es imposible sostener un resultado".

"Nos complican mucho con la pelota larga y nosotros no somos capaces de ganar esa primera pelota. Eso hace que nosotros permanentemente tengamos que recorrer metros para atrás. Tenemos que defender mejor y ganar esas pelotas. En el último gol (de Audax), el jugador cabecea casi más atrás del punto penal, sin saltar. No es una ocasión de gol, es un error nuestro que no atacamos el balón", agregó.

En esa línea, remarcó que "el mejorar va a depender de que vengan otros jugadores en esa posición que nos den un plus. Si no, no podemos sostener todo lo bueno que se hizo hacia adelante. No quiero desmerecer lo de Audax, pero con muy poco nos hicieron demasiado daño".

Además, el "Coto" sostuvo: "Tenemos que recuperar jugadores. Nosotros tenemos a Ariel Uribe, Pablo Aranguiz, Matías Suárez, Matías Marín y estamos esperando que llegue por lo menos un central más. Entonces son cinco jugadores que supuestamente debiesen ser titulares, que hoy no los tenemos. Si ven la banca que nosotros tenemos, son todos juveniles. Hoy día se lesionó Simón Ramírez y nos ha costado. Claro que es un mal consejero el haber iniciado de esta manera, pero también tenemos que recuperar a todos estos jugadores que nos tienen que dar ese plus. Hoy día están jugando, supuestamente, los que debiesen disputarle el puesto a los titulares".

Por último, Sierra no descartó la llegada de más refuerzos: "Estamos hablando permanentemente, con la lesión de ahora de Sebastián Pereira nos quedamos con solo dos centrales. Esa es la realidad nuestra hoy día, pero hay que tener paciencia. Sé que es difícil pedir eso cuando se viene de dos derrotas, pero nosotros somos los primeros y a los que más nos duele este tipo de derrotas, porque uno ve y dice que con un poquito más nosotros podemos competir".

