Técnico de Unión Española criticó al Gobierno y a la ANFP por la nula seguridad en el fútbol chileno

Los graves incidentes ocurridos en el estadio Monumental en el partido entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores siguen dando que hablar.

Ahora fue José Luis Sierra, técnico de Unión Española, quien se refirió a la violencia en el balompié nacional y criticó a las autoridades sobre cómo se maneja el tema de control de las barrabravas.

"Nosotros estamos jugando muy al límite con este tipo de situaciones. Nuestra sociedad está jugando muy al límite, que nos puedan pasar este tipo de cosas por un sinfín de razones. Hay que ir un poco más atrás. Esto no es algo puntual si no que se viene arrastrando, lo que pasa que ahora se vive una situación trágica, triste y lamentable que es la muerte de dos personas jóvenes", expresó el DT en diálogo con Sabes Deportes tras la goleada por 3-0 ante Ñublense por el Campeonato Nacional.

"Recuerden que el 2019 el torneo no se terminó, éramos la sede de la final única de la Libertadores y no se jugó aquí. Se jugó en Lima por qué no fuimos capaces de garantizar la seguridad (…) pero estamos reaccionando y ese es el problema. Si no somos capaces como país, ya ni siquiera digo Gobierno o Estado, pero si no somos capaces como país de garantizar el orden público, la seguridad de la gente, no vamos a poder realizar eventos masivos, ya sea un partido o un concierto", añadió.

Además, el "Coto" agregó: "Estamos en deuda de garantizar el orden público. Todos tenemos libertades, pero tenemos deberes y el respeto por los demás es fundamental. La situación es lamentable, pero lo venimos arrastrando hace mucho tiempo".

Por último, Sierra sostuvo: "Es un momento crítico, porque fallecieron dos personas. Imagínate, los aforos en los estadios, cuando hay partidos de alta convocatoria, la solución es un aforo de 10 mil personas, sólo público local (…) O nos ponemos serios de una vez, en el sentido de tomar medidas, no sé cuales son yo no soy experto en nada, no sé cuales son las medidas. pero cómo no vamos a ser capaces de garantizar el orden público".

