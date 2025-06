Técnico de la Selección argentina se muestra relajado para duelo ante la Roja: "No necesitamos los puntos"

Falta un día para el duelo entre la Selección chilena y Argentina en el Estadio Nacional, donde ambas escuadras afrontarán el cotejo con realidades completamente diferentes en estas Clasificatorias para el Mundial 2026.

Es que mientras la Roja necesita urgentemente un triunfo para no sepultar sus chances, la Albiceleste, monarca vigente del mundo, ya está clasificada a la cita planetaria.

Por eso, el técnico del combinado trasandino, Lionel Scaloni, confirmó que se guardará jugadores en un partido donde no tienen nada que arriesgar.

"Alexis Mac Allister iba a estar en la lista, después arrastrar problemas el último año y es mejor que descanse. Por suerte no tenemos necesidad de arriesgar jugadores, hemos tomado la decisión de que se ponga bien para lo que viene", expresó el DT en la conferencia de prensa de este miércoles.

"Lo Celso necesitamos recuperarlo, no estará en los dos partidos, se puede aceptar en este momento porque no necesitamos los puntos. Es una oportunidad para los chicos que vienen para demostrar", añadió.

En ese sentido, Scaloni sostuvo que el encuentro ante la Roja lo ocupará para probar nombres y fórmulas, entendiendo que ya piensan en la lista para el Mundial: "Muchas bajas en el centro del campo sobre todo, valoramos que los chicos que están bien puedan jugar, no tengo 100% confirmado el 11. Pero daremos oportunidades a alguien que no ha jugado mucho, este es el momento, más allá de que el resultado siempre es importante ahora no es fundamental".

"Queremos que se acoplen bien estos jugadores. Lo veremos en el entrenamiento de pelota parada, algunos cambios son obligados y otros porque los queremos ver", concluyó.

PURANOTICIA