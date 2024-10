Técnico cruzado, Tiago Nunes, defendió el esquema defensivo que utilizó frente a Colo Colo

Universidad Católica terminó pagando caro el excesivo protagonismo que le cedió a Colo Colo, perdiendo en la agonía del partido por un ajustado 1-0, luego de haber aguantado con bastante aplomo durante los 85 minutos previos al tanto de Javier Correa.

En conferencia de prensa una vez concluido el duelo en el estadio Monumental, el técnico cruzado Tiago Nunes reconoció su tristeza por el amargo resultado y explicó qué hubiese pasado si el delantero argentino no conectaba el centro de Lucas Cepeda desde el tiro de esquina.

"Los jugadores están convencidos de la idea, concentrados, preparados y que durante 86 minutos ha funcionado muy bien el planteamiento. Si lográbamos pasar ese córner, los cambios que estaban preparados para entrar, dejábamos el partido por ese empate o la victoria", detalló el brasileño, quien justificó su esquema conservador.

Al respecto, el DT aseguró que "sabemos el momento de cada equipo. Uno no puede ser romántico, tiene que ser pragmático. Es cierto que jugamos defensivamente de tres cuartos de cancha hacia y atrás, desde ahí buscábamos de contra".

En la misma línea, admitió que "tengo una sensación agridulce, con mucho orgullo por el esfuerzo de nuestros jugadores para seguir la idea, pero frustrado por la forma en que perdimos. Un córner en el primer palo, una desatención momentánea en la que recibimos ese gol, que nos costó bastante caro".

Por otra parte, Nunes proyectó lo que será la temporada 2025, advirtiendo que "no quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí. Para estar aquí uno debe estar metido, no hay espacio para pruebas. Yo soy un tipo ganador, quiero pelear títulos, no estoy acá de vacaciones".

