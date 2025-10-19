Team Chile femenino del tenis de mesa se clasifica al Mundial de Londres

Una nueva buena noticia para el deporte chileno se concretó en las últimas horas: el Team Chile femenino del tenis de mesa se clasificó al Mundial de Londres que se realizará el próximo año.

Ello porque la escuadra chilena logró la presea de bronce en los Panamericanos de la especialidad.

Si bien las deportistas nacionales cayeron en las semifinales ante Estados Unidos, ya las victorias de Paulina Vega, Daniela Ortega, Tania Zeng y Judith Morales en la fase grupal le garantizaron al elenco nacional el paso al Mundial.

Ello debido a su clasificación entre las seis mejores de ITTF Américas.

PURANOTICIA