Team Chile debuta en los Juegos Suramericanos de Santa Fe con 535 atletas

Argentina, específicamente la provincia de Santa Fe, cobijará la XIII edición de los Juegos Suramericanos, conocidos también como Odesur, que se inician hoy sábado 12 de septiembre, en los que Chile dirá presente con una delegación numerosa, integrada por 535 deportistas que buscarán mantener a nuestro representativo en lo alto a nivel subcontinental.

El Team Chile, que en la última competencia disputada en Asunción el 2022, remató en la cuarta ubicación, tras los gigantes de esta parte del mundo, Brasil, Colombia y Argentina, en materia deportiva, buscará al menos reeditar las 131 medallas que lo igualaron con Venezuela, aunque con mayor cantidad de oros para los nuestros, 38 contra 31.

El representativo criollo, que contará en el desfile de esta jornada con los abanderados Manuela Urroz, del hockey césped, y Emanuelle Silva, del patín carrera, tomará parte de los 43 deportes, distribuidos en 60 disciplinas, que se desarrollarán esencialmente en las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El mejor registro histórico de Chile fue en la tercera edición de este evento, en la cita de 1986 que se desarrolló en Santiago, donde totalizó 176 preseas, 50 de ellas de oro, rematando en el segundo lugar.

Entre las figuras destacadas del Team Chile, que concurre con 284 varones y 251 mujeres, resalta Francisca Crovetto, actual campeona olímpica del tiro skeet en los Juegos de París 2024. También sobresale Kristel Köbrich, que comenzó su participación en estos Juegos del 2002 en Belém do Pará, cuando aún no cumplía 17 años, y alcanzó plata para Chile. Mientras que Pamela Salman del tiro, con 61 años, será la deportista de mayor edad.

En tanto, en el fútbol, la lista es encabezada por Gabriel Maureira, arquero titular de Colo-Colo, y en esta ocasión llamó la curiosidad que no lleva ningún jugador de Universidad de Chile.

El atractivo adicional de estos Odesur, para los más de siete mil competidores que allí tomarán parte, dice relación con que 26 deportes entregarán clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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